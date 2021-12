Falam por aí: Isis entope nariz de Ronaldo com Viagra

- É claro que foi ela. É claro que foi ela. É claro que foi ela.

- Foi ela o quê? Surtou? Do que é que você está falando?

- Dela e do comprimido azul. Do fenômeno. Do nariz entupido. Da causa. Do efeito. De todos os males. De todas as separações. Dos atletas de Cristo. Dos atletas sem Cristo. Dos atletas com travestis...

- Para. Você deve ter tomado o ácido errado. Eu disse ácido acetilsalicílico, para dor de cabeça. O que foi que você tomou?

- Não tomei nada. Não preciso. Ele tomou. Tomou e disse que foi ruim. Que não adiantou nada, que teve dor de cabeça e que ficou com o nariz entupido.

Não compreendo nada do que você está dizendo.

- Se liga! Do Ronalducho, do artilheiro, do comentarista, do medida incerta. Ele disse que tomou Viagra.

- E daí? O que você tem a ver com isso? E quem é ela que seria a culpada?

- A Isis Valverde, é claro.

- Claro o quê? Para quem?

- Você está no mundo da Lua? Você é que deve ter tomado o ácido errado. Não acompanha os sites? Não está no "feice"?

- Só leio notícia séria.

- Então vou te contar o que acontece no mundo. A nova bomba. A notícia mais importante da última semana. A Isis Valverde é agora a culpada de tudo. Lembra do casal 20 Cauã e Grazi? Pois é, a poderosa Isis acabou com o casamento. Lembra do casal eternamente virgem e temente a Deus Kaká e Carol Celico? Dizem que a atriz é a causa da separação desses dois também.

- Kaká, o jogador? Ele não é do tipo "só faz com a luz apagada e depois de casar"?

- Todo santinho um dia se solta. Parece ter seguido o caminho do Ronaldo. Esse sempre foi solto.

- O Ronaldo também saiu com a Isis Valverde?

- Não sei, mas se o cara disse que sofreu com a pílula azul, a culpa deve ser dela.

- Cara, a Isis Valverde é linda e pode agregar mais um monte de adjetivos que não cabe aqui mencionar porque estamos num espaço público. Mas ela não pode ser culpada de todas as separações do planeta. Se bem que... se ela quiser causar a minha, estamos aí. E nem tomo o remedinho para não correr o risco de ficar com o nariz entupido.

- Está vendo? É ela. É claro que é ela. Vai acabar com mais um casamento.

