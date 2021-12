Falam por aí: Hora de trabalhar. Chega de mal do século

- Agora que acabou a Copa, o que é que a gente vai fazer?

- Que tal trabalhar?

- Será? Mas aí não daria para ver os capítulos finais da novela. Vou ter que assistir.

- Ninguém assiste a essa novela. A audiência bateu recorde negativo.

- Preciso, então, arrumar alguma outra forma de me ocupar.

- Que tal trabalhar?

- Não sei, não. Ainda está passando aquele programa que procurava a nova melhor banda de todos os tempos da última semana?

- Acho que acabou, mas ninguém assistia a esse programa também. Além disso, me disseram que ganhou uma banda que faz pose de roqueira e mistura Aerosmith e Phil Collins (argh!).

- Deus nos livre disso. Então, o que vamos fazer?

- Que tal trabalhar?

- É que vai ter eleição. Quase tudo para até que a eleição esteja definida.

- Espera um pouco, em que mundo você vive? Vivemos o auge do desencanto com a política. Não há interesse mais na eleição. Você não viu que os jovens nem estão indo atrás de tirar o título eleitoral?

- Você está me deixando sem opções. O que é que eu faço?

- Que tal trabalhar?

- Deve haver alguma alternativa. Acho que com o fim da Copa vão voltar os protestos na rua, não? Vou comprar um capuz preto e cair nas manifestações.

- Isso também é passado. A oposição acha que o protesto ajuda a Dilma. O governo acha que ajuda a oposição, ou vice-versa. Todo mundo tirou o pé.

- E se eu começar a me preparar para o Carnaval? Posso inventar uma coreografia que mistura mãozinhas para cima, descendo até o chão, tira o pé do chão, rebola, rebola, rebola.

- Ainda estamos em julho! E há um bilhão de coreografias com esses mesmos movimentos.

- Acho então que vou ficar deprimido com a goleada alemã e o ocaso do futebol brasileiro, com a crise da teledramaturgia brazuca, com a indigência do rock nacional, com a mesmice do Carnaval e com o desencanto dos jovens com a política. Não há escapatória. Estamos no ápice do mal do novo século.

- Você é um gênio em inventar desculpas para evitar o batente, mas não estão funcionando. Por que não desiste e vai trabalhar?

- Meu caro, trabalhar dá muito trabalho. Melhor tocar um tango argentino.

