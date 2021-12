Falam por aí: Guinness e Shaw para deglutir a eleição

- Vou te dizer uma coisa. "Nenhuma pergunta é tão difícil de se responder quanto aquela cuja resposta é óbvia".



- Pelo jeito você continua com esse viés de filosofia de botequim. Onde leu isso, numa porta de banheiro?



- Que nada. É alta literatura. Fui pesquisar.



- Para quê?



- É que eu gostei da nossa conversa da semana passada, quando você falou que Machado de Assis deveria ser obrigatório para candidatos e marqueteiros. Agora é a minha vez. Encontrei outro escritor obrigatório para as campanhas: o irlandês George Bernard Shaw.



- É? Que ótimo. Que livros dele você leu?



- Ler de verdade eu não li. Peguei o atalho, que é a moda nesses dias. Procurei frases na internet.



- Isso não vale. Tem muita coisa errada. Frases que nunca foram ditas ou escritas por ele.



- Você está exigindo acuidade nas eleições? Em que mundo você vive? Estamos na ditadura do copy and past, my friend. Se não for verdade, passa a ser.



- Está bem. Que frases você separou.



- Vamos lá. Eu digo a frase do Shaw e você me diz como encaixa na campanha.



- Feito.



- Primeira. "Alguns homens veem as coisas como são e dizem por quê? Eu sonho com as coisas que nunca foram e digo 'por que não?'"



- É a epígrafe para o programa "sonhático" da Marina Silva?



- Pode ser. Mais uma. "O especialista é um homem que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, e por fim acaba sabendo tudo sobre nada".



- Essa serve para a Dilma. Alguém precisa avisá-la que não dá para ficar falando de "petróleo do tipo Brent", de "shale gas" etc. quando as pessoas querem saber quem são os gatunos fdps que encheram as burras com o dinheiro da Petrobras.



- Outra. "A minha maneira de brincar é dizer a verdade. É a brincadeira mais divertida do mundo".



- Muito boa. Serve para todos. Vamos lá, gente. Está na hora de brincar.



- Mais uma que serve para todo mundo. "Um homem é tão mais respeitável quanto mais numerosas são as coisas das quais se envergonha".



- Perfeito. Estou cansado de ver as pessoas apenas inflando as próprias realizações. Quem de fato faz não precisa propagandear.



- Duas frases bem apropriadas para o momento. "O segredo do sucesso é ofender o maior número de pessoas" e "O ódio é a vingança do covarde".



- Dois grandes petardos contra a campanha do medo, que impera do Oiapoque ao Chuí.



- Por fim, uma que está na cabeça de muitos eleitores. "Não tenho preconceitos, odeio a todos igualmente".



- Sabe o que está na minha cabeça? Que é melhor continuar esse papo regado a outra glória irlandesa, a cerveja Guinness?



- Nem Bernard Shaw poderia pensar numa frase ou sugestão melhor.

