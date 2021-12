Falam por aí: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado

- Falam por aí que a bunda

da Paola Oliveira vai ser capaz

de promover a paz mundial. Ela, a bunda, apareceu em toda a sua perfeição na tela da Globo. Se os malucos do Estado Islâmico estivessem assistindo a Felizes Para Sempre?, talvez soltassem os reféns e compreendessem que há coisas boas a fazer na terra e que O Céu Pode Esperar.

- É, esse é o assunto principal dos homens. Antes diziam que eles não assistem a novelas e afins.

- Falam por aí que uma gordinha roubou a cena de um concurso de garota verão no Rio Grande do Sul. Com um metro e 61 centímetros e 70 quilos, desfilou de biquíni ao lado de outras meninas que pesavam uns 40 quilos. Perdeu o concurso, mas ganhou as redes sociais. Foi um tapa na cara daqueles que defendem um padrão único de beleza. Um pouco Pequena Miss Sunshine, não?

- É o assunto principal das mulheres que rondam ou ultrapassam os 70 quilos.

- Falam por aí que Roberto Carlos rompeu o silêncio e falou que nunca esnobou o Tim Maia. É aquela velha polêmica requentada sobre um fato ocorrido há meio século. Na verdade, Roberto Carlos, antes recluso e silencioso, agora não para de falar. Contou que toma centenas de pílulas receitadas por um ortomolecular e que consome um pó branco. Não aquele do Tim Maia, mas whey protein. Será que quer viver para sempre? Deve estar vendo O Retrato de Dorian Gray.

- Quem é que presta atenção nesse assunto? Talvez pessoas com mais de meio século ou aquelas que tomam suplementos que reduzem o cérebro e aumentam o bíceps.

- Falam por aí que as pessoas estão tratando desses assuntos amenos porque não aquentam mais o de-dia-falta-água-de-

-noite-falta-luz. Vamos ficar

no escuro, sem água e, pior, discutindo se a culpa é do partido A ou do partido B. É

uma mistura de O Dia Depois de Amanhã e Debi & Lóide, se

juntarmos o governo federal com um governador aqui e outro acolá.

- Falam por aí que ficou bem bobinho essa história de colocar nomes de filmes no final de cada assunto. Falam por aí também que sua metralhadora giratória de críticas serve apenas para que tirem os olhos de você. Não adianta. Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado.

