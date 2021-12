Falam por aí: Eleições no Bananal

- Você é sócio do Clube Bananal?

- Ganhei um título vitalício quando nasci. E você?

- O mesmo. Sou sócio desde sempre. Você está acompanhando a eleição para presidente do clube?

- Não tem como escapar. A campanha está por todo lado. Se vou à academia, os candidatos estão na TV mostrando suas promessas. Se vou correr, há cavaletes com fotos dessas figuras notáveis por todo o canteiro central. Se vou à piscina, há adesivos pregados nos azulejos. Quem é que vai limpar toda essa sujeira?

- Já decidiu em quem vai votar?

- Está bem difícil. Temos a rainha do botox com sua testa imóvel e seus indefectíveis terninhos vermelhos. A religiosa que não corta o cabelo e tem cara de triste, e o playboy que está sempre com ares de que preferia estar em outro lugar um pouco mais animado que um comício, uma entrevista ou uma carreata.

- Em poucas frases você destruiu os três.

- Além disso, não é mais possível levar os filhos ao clube. Eles correm atrás da gente para pegar a criança no colo e tirar foto. Que saco isso. Nunca gostaram de criança, agora ficam com esse agarra-agarra.

- Fazem o mesmo com os funcionários do clube. Vivem assediados. Basta que vejam alguém com cara de pobre que correm para dar a mão, abraçar e, claro, tirar foto.

_- É por isso que todos aqueles frascos de álcool gel que existem no clube estão sempre vazios.

- Não entendi a relação.

- Cara, candidato é tudo assim. Abraça, beija, dá mão, mas depois corre atrás de álcool gel para desinfetar as mãos, o rosto. Isso está na página 1 do Manual do Postulante a Qualquer Tipo de Cargo que Exija Corpo a Corpo.

- E vai mudar o que no Bananal depois dessa eleição?

- Waaal, muito, ou nada. Ou talvez alguma coisa. Depende deles. Depende do mundo. Depende dos ventos alísios que, dizem, influenciam até a menstruação das borboletas azuis.

- Resposta bem sem sentido.

- Apropriada para o nosso clube. Parafraseando o Francis, velho amigo que abandonou o Bananal e este mundo há muito tempo, "o clube Bananal é um asilo de lunáticos onde os pacientes assumiram o controle".

- Esse amigo faz falta.

- Muita falta. Vamos tomar uma vitamina de banana?

