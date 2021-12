Falam por aí: Como ridicularizar o patrulhamento ideológico

Conversa 1

- Você é um bolivariano filho da mãe.

- De jeito nenhum, sou torcedor do Bahia desde criancinha.

- Estou falando de política, seu boçal, não de futebol.

- Não é para colocar a mãe no meio.

- Que mãe? Chavista da p***a. Você quer transformar o Brasil em uma grande Venezuela.

- Nunca gostei de vuvuzela, meu amigo. Achava muito barulhenta. Ainda bem que proibiram também a caxirola.

- Você não entende o que eu falo, seu cretino? Na verdade, não entende de nada, sua besta. É um baita de um ignorante. Por isso esses suspiros por aquela ditadura dos irmãos Castro.

- Irmãos Castro? Não me lembro. Jogavam em que time?

- Imbecil esquerdoide?

- Meia-esquerda, por favor. Sempre gostei mais de jogar pelo meio do campo.

- Stalinista, trotskista, maoista.

- Reco-reco, Bolão, Azeitona. Ou Moe, Larry e Curly. Ou ainda, Groucho, Harpo e Chico. Você pode escolher.

Conversa 2

- Você é um fascista filho da mãe.

- Farrista? Sou. Sempre gostei de uma bebedeira, de sair à noite, de ir a festas. Farra é comigo mesmo.

- Não, imbecil. Disse fascista. Um fascista da p***a.

- Não, santista, não. Sem ofensas, mas nem por influência do Pelé. Está no meu sangue. Sou Vitória.

- Você é mais um desses cornos que querem a volta dos militares.

- Nada disso. Na minha opinião, já tem bloco demais, trio demais. Além disso, sou fiel aos Filhos de Gandhy. Acho que você ficaria bem de turbante.

- Fica aí gritando pelo impeachment, seu energúmeno.

- É ritmo novo? Tá mais para o Lepo Lepo ou para o Ziriguidum? Você já sabe a dancinha?

- Seu filhote da ditadura, seu direitoso do caramba.

- Errou de novo. Minha mãe se chama Ana e, de tanto piscar o olho, já ficou sem a pestana. E, a propósito, sou canhoto. Você é bem mal informado, hein?

