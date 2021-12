Falam por aí: Como falar com gringos na Copa

- Hey buddy! Long time no see you.

- Cuma? O que é isso que você está dizendo?

- É inglês, brother! A Copa está chegando. Virá um monte de gringo para cá e temos que saber se comunicar.

- E você aprendeu? Também quero.

- Vou te ajudar. Aqui estão as dez frases mais importantes, aquelas que você terá que saber para conversar com os "estrangeiros" durante a Copa. É um pouco macarrônico, mas eles vão te entender. Leia em voz alta que eu explico o que significa.

- Yes, they call it airport. Well, maybe till the end of the tournament you will get your luggage.

- Sim, eles chamam isso de aeroporto. Talvez você consigo rever suas malas até o fim do torneio.

- No, I'm not joking. There is NO public transportation to the stadium.

- Não, não estou brincando. Não há mesmo transporte público para o estádio.

- You know. It's almost ready. This is the Brazilian way.

- Veja bem. Está mais ou menos pronto. Esse é o jeitinho brasileiro. Essa frase você pode usar para quase tudo: estádios, aeroportos, grandes vias, hotéis etc.

- You will never understand. The union is also against the strike. Here, the minority rules, not the majority.

- Você nunca vai entender. O sindicato também é contra a greve. Aqui é a minoria que manda, não a maioria.

- No, they are not whores. Those are the clothes they wear to go to a baile funk.

- Não, não são prostitutas. Aquelas são as roupas que elas usam para ir a um baile funk.

- In one word? Corruption.

- Essa você usa quando tiver que explicar por que muita coisa só ficou pronta na última hora.

- These are the good guys. Those are the bad guys. Or vice versa. It changes all the time. Sometimes they are all bark and no bite. Sometimes, they bite without barking.

- Essa você usa para explicar a relação entre policiais e manifestantes nas ruas. Às vezes um lado é o do bem, às vezes é o outro. Isso muda. Às vezes um dos lados só late, sem morder. Às vezes morde sem latir.

- Go to hell. You, bastard. Go back to you #@!$ country.

- Isso é se eles começarem a reclamar do Brasil. Qual que é? Só nós temos direito de falar mal do nosso país.

- F**k, c**t, son of a b***h, d**k face, s**t eater, as****e.

- Pode usar todas essas palavras juntas se o Brasil perder para um desses gringos da p****.

