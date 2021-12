Falam por aí: Como explico às crianças Dunga e Sininho

- Vou precisar de sua ajuda.

- Diga.

- Estou com dificuldades para explicar o mundo atual para as crianças.

- Isso nunca foi fácil. Mas o que aconteceu agora?

- Querem saber por que a Sininho foi presa?

- Diz que é porque a Wendy não acredita em fadas ou porque ela tem ciúmes do Peter Pan.

- Você está zoando com a minha cara?

- Eu até queria te ajudar, mas acho mais fácil explicar como crianças voam, como um crocodilo anda com um relógio na barriga ou como um sujeito tem um gancho no lugar da mão que esse imbróglio das manifestações de rua.

- Poxa, eu contava com você, que é sempre bom em simplificar as coisas.

- O que você queria? Que eu te ajudasse a explicar que uma moça de 28 anos é acusada de formação de quadrilha, que é presa sob suspeita de incentivar manifestações violentas e de fabricar explosivos e que atende pelo nome de Sininho, a fadinha mais bonitinha e meiga das histórias infantis?

- Exatamente.

- Pois diga que a polícia acredita que a Sininho é a Sininho de verdade. Que alguém como a Cuca ou a Maga Patalógica tomou o corpo da fadinha. O que acha?

- Parece bom. Primeiro assunto resolvido. Agora, como explico que o Dunga na verdade é o Zangado, que em vez de mudo fala para caramba, que foi parar na seleção brasileira porque os jogadores em uma partida agiram como o Dengoso (e choravam) e noutra como o Soneca e que voltou a ser o técnico apesar de também ter perdido uma Copa?

- Xi! Você não prefere explicar as regras do beisebol ou do críquete ou ainda a teoria da relatividade? Acho que será mais fácil. Ou adote o estilo Alexandre Pato de conversação e diga apenas que futebol é uma caixinha de surpresas, que estamos aqui para ajudar a equipe a dar o melhor de si e respeitar as regras do professor.

- Ou seja, dizer que torçam para o Nonsense Futebol Clube?

- Isso.

- Por fim, como explico o que a TV vive repetindo, que dois imortais morreram em menos de uma semana?

- Isso é fácil. Diga que a TV é louca, que os grandes nunca morrem, apesar de o Chicó, nosso velho conhecido do Auto da Compadecida, filosofar que "tudo o que é vivo morre". Afirme que João Ubaldo e Ariano Suassuna resolveram se transportar para o mundo mágico que criaram, que estavam cheios dessas sininhos e desses dungas da vida real e que estarão para sempre em seus maravilhosos livros.

