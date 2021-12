Falam por aí: Carência e incontinência digital

- Houve um tempo em que quase todo mundo tinha secretária eletrônica em casa, você se lembra?

- Claro que eu me lembro, mas será que as pessoas sabem o que é isso hoje em dia?

- Lógico que não. A secretária eletrônica dos telefones fixos foi mais uma das vítimas do celular.

- Hoje só existem em filmes e novelas de época.

- A cena era clássica: as pessoas chegavam em casa e ficavam esperançosas por aquela luz piscando, que indicava que existiam novas mensagem. O triste era a luz não piscar. Havia sempre a desconfiança de que a máquina estivesse quebrada. Você apertava o botão de mensagem e recebia o triste veredito: "You have no new messages".

- Parece que a máquina falava com um certo sadismo.

- Essa frustração pela falta de mensagens ainda existe, só mudou a forma.

- Como?

- Agora as pessoas carentes e desesperadas apertam aquela flechinha do gmail (atualizar) sem parar, para ver se chegou mensagem. Ou manda o celular ficar atualizando os e-mails, na busca de novas mensagens. Vale até spam na hora do desespero. Checam também o Twitter, WhatsApp e que tais.

- A tecnologia muda, as carências, não.

- Há também aqueles que ficam dando refresh na página do Facebook para ver se alguém curtiu o último post.

- O que acontece se a pessoa "posta" algo e não recebe nenhum "like", nenhum compartilhamento?

- Pelo que se vê pela rede, as pessoas postam mais e mais, numa incontinência digital em busca de algo polêmico que gere ao menos um comentário.

- Há os que apelam para as imagens e trocam a foto da capa e do perfil toda semana, na esperança de que alguém diga lindo, linda.

- O ser humano é um animal gregário, e a tecnologia permitiu que ele vivesse em rebanhos sem precisar partilhar de um mesmo espaço físico, o que muitos agradecem.

- Essa conversa toda nasceu da nostalgia das secretárias eletrônicas?

- Nasceu da carência. Vai, liga para mim e deixa uma mensagem na caixa postal. Curte meu post. Fala alguma coisa no WhatsApp. Manda sinal de fumaça, bate o tambor...

adblock ativo