Falam por aí: App que faz música de Carnaval

- Você viu essa novidade dos estudantes do MIT?

- O que é MIT?

- Santa ignorância. É Massachussets Institute of Technology, uma das universidades mais importantes do mundo. Eles desenvolveram um aplicativo que cria instantaneamente músicas para tocar no Carnaval e nos programas de auditório da TV.

- Isso não é possível.

- É possível e simples. Basta baixar o aplicativo, digitar umas palavras e deixar a ferramenta fazer o resto.

- Você testou?

- Claro, e com palavras bem difíceis para ver se funcionava. As escolhidas foram: prolegômenos, exegeta, compostura, otorrino, baço.

- As duas primeiras eu nem sei o que significam.

- Eu sempre alimento seu vocabulário, não é mesmo? Vamos lá. Definições do Houaiss. Prolegômeno: "amplo texto introdutório que contém as noções preliminares necessárias à compreensão de um livro; introdução, prefácio". Exegeta, que se pronuncia como se o x fosse um z: "indivíduo que realiza exegese; comentarista, intérprete", um profundo conhecedor.

- Por que você escolheu essas palavras?

- Você queria alguma lógica nessa brincadeira?

- Tem razão. Qual foi o resultado?

- Ouça você mesmo:

"Estica o braço,

Põe a mão na cintura.

Sinta o baço,

Esqueça a compostura.

Descendo, descendo, descendo, descendo até o chão.

Deixa de prolegômenos e bate na palma da mão.

Descendo, descendo, descendo, descendo até o chão.

Vá ao otorrino prá salvar o ouvidão.

Olha eu aqui, olha eu aqui.

Sou o exegeta da sua carrapeta.

Olha eu aqui, olha eu aqui.

Sou o exegeta da sua carrapeta.

Sei que vai, sei que vem.

É gostoso, vem também.

Tira o pé do chão"

- Acho que ficou bom. Só não entendi a história da carrapeta.

- É que deve haver uma trava para rimas óbvias com palavrões.

- Não entendi... Ou melhor, entendi.

