Falam por aí: Ao vencedor, o abacaxi

- Antes cair das nuvens que de um terceiro andar.

- Quem é que disse essa frase? Um dos assessores ou apoiadores do Aécio Neves?

- Até que poderia, mas não. É uma frase do Machado de Assis, está no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas você sabe que o Machado deveria ser obrigatório para candidatos e marqueteiros? Há frases apropriadas para todos e todas as situações. Quer ver?

- Quero.

- Vou citar a frase e você me diz quem poderia usar. Primeira: "Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. O Diabo, invejoso, fez o homem confundir fé com religião e amor com casamento".

- Essa é fácil, vale para interpelar Marina e o pastor Everaldo.

- Outra: "Cada qual sabe amar a seu modo; o modo pouco importa; o essencial é que saiba amar".

- Vale para todos aqueles que são contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

- Mais uma: "A mentira é muitas vezes tão involuntária como a respiração".

- Deveria ser dita pelos mediadores dos debates antes do início da chuva de mentiras.

- Veja essa: "A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de as infringir deslavadamente".

- Esse deve ser o diálogo interior da Dilma enquanto está na bancada dos debates ou durante entrevista na TV. Basta olhar o ar de contrariedade que ela expressa. Está sempre com cara de que não gostaria de estar ali.

- Uma agora bem propícia para o momento: "Está morto: podemos elogiá-lo à vontade".

- Muito boa. Pode ser dita antes de qualquer menção ao Eduardo Campos.

- Essas aqui valem para todos. Veja que boas: "A moral é uma, os pecados são diferentes; "A vaidade é um princípio de corrupção"; "Há coisas que melhor se dizem calando."

- Todos deviam adotar esta última.

- Ouça esta: "Defeitos não fazem mal, quando há vontade e poder de os corrigir".

-Acho que é o que a Marina quer dizer, mas se enrola um pouco, quando diz para a Dilma assumir que fez coisas erradas no governo.

- Gosto muito dessa: "Felizes os cães, que pelo faro descobrem os amigos".

- São tantas traições, deserções e novas amizades nesta política nacional que seria mesmo muito bom ter esse superpoder dos cães.

- Essa combina com a anterior. "A ingratidão é um direito do qual não se deve fazer uso".

- Está vendo. Melhor ficar com a gratidão dos cães.

- Uma outra que tem muito valor: "É melhor, muito melhor, contentar-se com a realidade; se ela não é tão brilhante como os sonhos, tem pelo menos a vantagem de existir."

- Acho melhor nem comentar.

- Por fim, uma das mais famosas: "Ao vencedor, as batatas!"

- Para o Brasil atual, acho melhor mudar. "Ao vencedor, o abacaxi".

