Falam por aí: Andrezinho e as assaduras

- Sabe aqueles meninos que são gordinhos, bem gordinhos, que se andam muito ficam com assaduras nas coxas?

- Sei. Todo mundo teve um amigo que era assim na infância.

- Então, o Andrezinho era assim. Se andava, assava.

- E o que ele fez? Ficou sócio da Hipoglós?

- Que nada, ficou amigo de rico.

- Não entendi a relação de causa e efeito.

- Ficou amigo de outro menino do bairro, que tinha carro, avião, barco, patinete e muitas notas de dinheiro da cor verde. E o amigo, por amizade, o levava para lá e para cá.

- Em troca do quê?

- Isso ninguém sabe, ninguém viu.

- E depois? Por que você está me contando essa história do coxinha assada?

- Logo você vai entender. Depois da infância, Andrezinho arrumou outros amigos. Um povo que vivia de vermelho e que usava barba. Diziam não gostar de quem tem barco, avião, patinete... nem dos que andam com notas verdes.

- E as assaduras? Acabaram?

- Não, mas esqueça delas por enquanto. Andrezinho se politizou e com os barbudos vermelhos foi ganhando poder e influência. Virou deputado federal e, como um ex-senador de nome grego, clamava por probidade DOS OUTROS. Até que, como o grego de Goiânia, foi pego com a boca na botija.

- Como? Essa história está ficando enigmática.

- Pois é. Lembra das assaduras? Elas nunca foram embora. Lembra do amigo com avião? Apareceram outros, também amantes das notas verdes, dispostos a oferecer caronas em jatos para Andrezinho e a família.

- Em troca do quê?

- Poucos sabem, poucos viram. Parece que havia negócios com o governo...

- E como acaba essa história?

- A batata assou para ele. Descobriram a suspeita viagem de avião e uns áudios comprometedores.

- E agora?

- Está uma novela. Um dia diz que renuncia, no outro, volta atrás.

- Por que renunciar?

- Porque a batata, que já assou para ele, pode assar para pessoas mais graduadas.

- É assadura demais. Ele vai ser preso?

- É pouco provável. Mas neste país ninguém sabe.

- E o que acontece se ele for preso?

- Não se preocupe. Algum amigo leva, em vez de cigarros, tubos de Hipoglós na prisão.

adblock ativo