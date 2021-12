Falam por aí: Adnet, Calabresa, traições e futilidades

- Com a velocidade dos dias atuais esse assunto já é um fóssil, você não acha?

- É verdade. Esse tipo de "escândalo" não dura mais que alguns dias.

- Então por que quer falar disso?

- Não sei não. Talvez porque diga muito sobre o tempo em que vivemos.

- Parece conversa séria. A gente não é bom nisso.

- Mania de achar que humor tem a ver com futilidade...

- Esse assunto é futilidade.

- Não é, não. Dá para discutir o que é notícia, o que é traição, o que é privacidade... Isso não é futilidade.

- Então vamos falar de traição. O cara estava num bar no Rio, de madrugada. Conversa com uma loira. Resolve ir para um canto com ela. Trocam beijos. Os dois voltam para a mesa. Voltam a falar com os amigos. Ela vai embora. Fim da história. O cara é famoso. É casado. Os paparazzi sabem que naquele bar vão famosos. Os beijos são fotografados. Tudo vai parar na internet. Escândalo: "Humorista trai a mulher em rua do Leblon". Fica a pergunta: beijar é trair?

- É, não é?

- Eu acho que não. Se para no beijo não é traição.

- O Clinton achava que sexo oral não era traição. Na verdade achava que nem era sexo.

- Se eu fosse advogado dele defenderia que quem recebe o sexo oral não trai. Só trai quem for ativo.

- No beijo não há passividade.

- Mas beijo não é sexo. Se não há sexo não há traição.

- Vá explicar isso lá em casa.

- E o outro tema, isso é notícia? A privacidade do cara foi violada?

- Pelo que vi, nada nem ninguém foi violado. Além disso, o cara estava na rua. No bairro brasileiro com mais paparazzi por metro quadrado. Assumiu o risco de ser fotografado.

- Mas os beijos noturnos do cara são notícia? Merecem ser divulgados?

- O povo leu? Leu. A notícia foi líder de audiência e de comentários? Foi. As pessoas se interessaram? Sim. Então...

- Você quer dizer que a culpa é de quem lê?

- Se não houvesse leitores ou viewers para este tipo de jornalismo ele não existiria.

- Parece cômodo pensar assim.

- Já que estamos sérios hoje, vou citar um trecho do Vargas Llosa sobre isso. "O jornalismo escandaloso é um perverso enteado da cultura da liberdade. Não pode ser suprimido sem que se aflija ferimento mortal à liberdade de expressão. Como o remédio {proibi-lo, por exemplo} seria pior que a doença, precisamos suportá-lo, tal como certos tumores são suportados por suas vítimas, pois estas sabem que poderiam perder a vítima se tentassem extirpá-los".

- Puxa, a coisa está mesmo séria, estamos citando ganhadores do Nobel. Vamos mudar de assunto. Você gosta de calabresa?

- Gosto. Mas às vezes me dá azia. Principalmente se como à noite.

