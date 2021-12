Falam por aí: A vida como ela é

- "Seu" Nelson, foi bom te encontrar. Preciso te contar da minha viagem pelo Brasil profundo e dos personagens que encontrei. Não são como aqueles dos subúrbios cariocas que o senhor conhece bem. Não se chamam Sônia, Alaíde, Lúcia, Pedro ou Carlinhos. São do sertão, mas gente muito boa e que nos ensina muita coisa. Dorivânia, por exemplo, é uma mulata longilínea e decidida. Disse que vai trocar seu voto por 100 pacotes de camisinha.

- Por quê? - Diz que tudo é uma putaria mesmo, então quer estar protegida.

- Faz sentido.

- Ildevan diz que vai devolver a dentadura que ganhou.

- Por quê?

- Acha que não vai arrumar emprego, que faltará comida para mastigar e não quer gastar dinheiro com pasta de dente.

- Faz sentido.

- Valderli tentou aparecer em campanhas eleitorais. Disse que declararia voto e contaria sua triste história para qualquer candidato, desde que dessem a ela uns R$ 50. Recusaram. Falaram que é muito mais barato recorrer a bancos de imagens, que por R$ 1 conseguem pessoas mais expressivas e fotografadas com luz melhor. Ela não sabe o que é banco de imagem nem o que é gente com luz melhor, mas entendeu que perdeu uma boquinha.

- Boquinha com ou sem dentadura?

- Jefersion disse que vieram falar com ele sobre um tal de "pretolão". Que não deveria votar no candidato X porque ele está envolvido no "pretolão". Ele não entendeu nada. Perguntou se tem a ver com aquele goleiro Aranha. Queria saber se algum candidato tinha chamado o Aranha de macaco.

- Você falou o quê?

- Expliquei que não é "pretolão", mas "petrolão", escândalo de desvio de dinheiro na Petrobras.

- Ah. E por que os escândalos hoje ganham sempre nomes no aumentativo: mensalão, trensalão...

- Acho que é para dar ideia de que os rombos são grandes.

- Tem mais histórias?

- Tem. A Carmosvalda queria saber por que o marido, analfabeto, pode deixar de votar, e ela, que só sabe escrever o nome, tem que pagar multa se não votar?

- Você conseguiu explicar? No meu tempo, analfabeto não votava.

- Consegui. Disse que isso está na lei desde 1988. Analfabetos PODEM votar. Alfabetizados SÃO OBRIGADOS.

- Ela não quis saber a lógica por trás disso?

- Lógica? Essa foi uma decisão tomada por analfabetos funcionais.

- Interessante.

- O último se chamava Claudosley. Disse que nunca tinha ouvido a palavra militante. Perguntou se estava correto entender que são pessoas irritantes que gritam, cospem quando falam e têm cê-cê.

- Óbvio ululante.

