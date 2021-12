Falam por aí: A sua é maluca, o seu é doido

- A sua é maluca. Não fala coisa com coisa. Vive de promessas e tem essa mania louca de poder.

- O seu é que é doido. Parece não ter passado. Esqueceu tudo de ruim que já fez. E tem mais mania de poder que ela.

- Olha quem fala. A sua parece que vive num mundo da fantasia, completamente descolada da realidade. Olha para o mundo como se tudo estivesse bem.

- O seu é que é assim. Além disso, faz pose de santinho mas todos sabem que gosta é de gandaia.

- A sua saía escondida, à noite, para andar de moto. Onde já se viu, naquela idade.

- Eu não compraria um carro usado do seu.

- Eu não compraria nem um sapato da sua. Vai saber a procedência.

- O seu é um pilantra.

- A sua é chefe de gangue.

- O seu não deve tomar banho, cheira mal.

- Opa, está apelando. Melhor que a sua, que gasta rios de dinheiro com cirurgia plástica e cabeleireiro.

- O seu mente.

- A sua mente mais.

- O seu não perde aquele risinho irônico.

- A sua assassina a gramática quando fala.

- O seu é um escroto.

- A sua é uma vaca.

...

- Desculpem me intrometer. Estava aqui ao lado e não foi possível deixar de escutar essa discussão de vocês. Prestem atenção ao que eu digo. Podem ver, sou bem mais experiente que vocês. Isso não vale a pena. Vocês são um casal lindo. São namorados ou casados?

- Somos casados.

- Há apenas dois anos.

- Então, estão vendo. É bobagem colocar essa polêmica toda entre vocês. Mesmo eles, que estão brigando feio agora, logo fazem as pazes e estarão de conchavinho quando necessário. Quantas vezes já vimos isso...

- Do que é que o senhor está falando? O senhor conhece os dois?

- Pessoalmente, não. Mas sei quem são, claro. Estão na TV todos os dias.

- Na TV? Acho que o senhor está enganado.

- Vocês não estão falando da eleição?

- É claro que não.

- Estamos falando do meu pai e da mãe dela, que resolveram namorar. Eu não acho que ela é boa para ele.

- E eu não acho que ele seja bom para ela.

- Nossa. Agora sim devo pedir mais desculpas. Achei que o assunto fosse política, não algo pessoal.

- Tudo bem, foi um mal entendido engraçado. Sobre política a gente nem fala muito, mas concorda sempre. Vamos votar na ....

- De jeito nenhum. Ela é doida.

- Ele é que é maluco.

