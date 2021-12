Fagner faz show de encerramento do festival de sanfona

O show de encerramento do IV Festival Internacional da Sanfona, no próximo dia 16 de julho, na Orla Nova, em Juazeiro, a 450km de Salvador, será com o cantor cearense Fagner.

Com 40 anos de carreira e colecionador de sucessos, como 'Revelação,' "Eternas Ondas" e 'Jardim dos Animais', Fagner ficou mais conhecido do público brasileiro, e em particular entre os sanfoneiros, depois de ter gravado grandes discos ao lado do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, com Gonzaguinha o álbum já clássico, ABC do Sertão, e de ter vencido um festival de música com a canção de Dominguinhos e Manduka, 'Quem Me Levará Sou Eu'.

O IV Festival Internacional Da Sanfona começa na quarta-feira, 13, no Centro de Cultura João Gilberto, em Juazeiro, com exposição de sanfonas e fotografias, além de demonstrações de montagem, manutenção e afinação do instrumento. O público ainda se aprofundará um pouco mais no universo sonoro da 'gaita', através das oficinas práticas de sanfona, com o músico Edglei Miguel, às 9h.

Na quinta-feira, 14, além das oficinas e do workshop de harmonia e acompanhamento, às 14h, com Chico Chagas, também haverá os shows do Quinteto Sanfônico da Bahia, de Renato Borghetti e de Cathie Travers a partir das 20h.

Já na sexta-feira, 15, as oficinas, o workshop de improvisação, com Nelson Faria e Chico Chagas, às 14h, fazem parte do roteiro que ainda conta com os shows de Oswaldinho, Mestrinho e Murl Sanders, às 20h. Tudo isso também no Centro de Cultura João Gilberto.

A cada dia, após as oficinas e workshops, o festival apresentará as Jam Sanfona Sessions, cujas improvisações dos sanfoneiros convidados, além dos músicos regionais, deixarão a 4ª edição mais próxima dos visitantes. Uma "palinha" com um pouco de todos os estilos, saindo do forró, passando pelo jazz e bossa nova até soar a música clássica.

