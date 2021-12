Fafá Menezes celebra 30 anos de carreira com peça 'Mulheres de Sangue'

A atriz Fafá Menezes comemora 30 anos de carreira com novo espetáculo 'Mulheres de Sangue' nesta sexta-feira, 19, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. A partir das personagens de Lady Macbeth de Shakespeare, Maria Bonita de Marcos Barbosa e Medéia de Eurípedes, o enredo traz à tona qualidades femininas como poder de enfrentamento, articulação, persuasão e ação; em épocas e lugares nos quais as mulheres estiveram subjugadas a um segundo plano, vivendo em um contexto social e humano que lhes impedia de protagonizarem suas próprias vidas.

A corporalidade e a coreografia nesse trabalho marcam o percurso da artista, que iniciou com a dança, percorrendo posteriormente os caminhos do teatro. A proposta é consolidar e celebrar três décadas de carreira apresentando personagens icônicas que confrontem as pessoas com o lado obscuro do ser humano.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelos canais da Ingresso Rápido.

