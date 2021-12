Faculdade baiana terá bate-papo com atriz da novela Segundo Sol

A Faculdade Social da Bahia (FSBA), localizada no bairro de Ondina, receberá no dia 11 de junho, às 19h, um bate-papo com a atriz Ingra Lyberato. O evento, que terá apresentação da jornalista Anna Valéria, servirá para divulgar o último trabalho da artista, seu livro intitulado "O Medo do sucesso - a vida nos palcos, no cinema e na televisão", da editora LPM.

Na televisão, Ingra já fez alguns trabalhos bastante consagrados. Entre os principais, está o papel de Ana Raio, na novela "A História de Ana Raio e Zé Trovão". Além disso, já atuou em novelas como: Segundo Sol, Pantanal e Caminho das Índias. Em 2007, Lyberato recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Gramado pela atuação no longa-metragem "Valsa para Bruno Stein".

Ao final do Bate-Papo, a atriz estará autografando o seu livro, que terá quantidade limitada.

