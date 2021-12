Facebook e Twitter celebram os 20 anos de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'

Nesta segunda-feira, 26, o mundo comemora os 20 anos do lançamento do primeiro livro da saga "Harry Potter, A Pedra Filosofal". Em celebração à data, as redes sociais Facebook e Twitter implementaram efeitos especiais para os fãs da série, os Potterheads.

No Facebook, uma atualização faz com que uma varinha surja na tela e solte feitiços todas as vezes em que se comenta 'Harry Potter' em algum post. Além disso, há também efeitos especiais para quem escrever, em inglês, os nomes das casas da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Já no Twitter, a novidade para celebrar a data é um emoji especial de Harry Potter. O ícone possui os óculos e a cicatriz em forma de raio do personagem principal da saga.

Para utilizá-lo, basta usar a hashtag 'HarryPotter20'.

harrypotter20 Tweets

Numa publicação esta manhã no Twitter, a autora de Harry Potter, J.K. Rowling, comemorou o aniversário de "A Pedra Filosofal" já utilizando o emoji especial.

20 years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It's been wonderful. Thank you.#HarryPotter20 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 26 de junho de 2017

adblock ativo