Fábio Porchat entrevista Sasha para seu talk-show na Record

Ansioso para fazer uma estreia impactante, Fábio Porchat estava em busca de um personagem impactante para a primeira edição de seu talk-show na Record. Depois de semanas analisando nomes, parece que ele encontrou a figura que tanto queria: Sasha, filha da apresentadora Xuxa Meneghel.

A garota foi à Record nesta sexta, 12, para participar da gravação de um dos pilotos do Programa do Porchat, mas a intenção do apresentador e de sua equipe criativa é usar o bate-papo para a estreia da atração, marcada para o dia 24.

Sasha não faz questão nenhuma de ser famosa. Tem o hábito de se esconder de fotógrafos, há anos não dá entrevista e evita se expor nas redes sociais. Por ser uma pessoa de difícil acesso, fez brilhar os olhos de Porchat.

A entrevista somente não será veiculada na estreia do programa caso Sasha não interaja com Porchat da maneira que se espera. Além de responder a algumas perguntas, ela deve participar de jogos engraçados e 'pagar algum mico' no palco.

