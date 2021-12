Fábio Júnior embala clima de romance no Madre Verão

Foi ao som de Alma Gêmea, do cantor Fábio Júnior, que o casal Geomar Simões, 27, e Letícia Saba, 24, brindou os dez anos de união amorosa, na noite de sábado, no encerramento do festival Madre Verão 2015, em Madre de Deus (Grande Salvador).

"Esperamos muito por este momento. Está sendo muito agradável. Começamos a namorar ouvindo Fábio Júnior, o que faz este dia muito especial", disse Simões.

Em meio ao clima romântico, o soldador Sinval Feitosa, 36, e a estudante Daiane Feitosa, 34, trocavam beijos apaixonados durante a canção Só Você, que soava como trilha feita sob medida para aquela ocasião. "Estamos juntos há cinco anos. Amamos todas as músicas do Fábio Júnior e não dava para perder esse show. Tomara que ele não demore para voltar", afirmou Daiane.

Numa área com vista privilegiada para o palco, o industriário mecânico Genivaldo de Oliveira, 60, e a estudante de enfermagem Carliara Oliveira, 22, provavam que a diferença de idade não é empecilho quando existe amor numa relação.

Juntos há quatro anos, eles aguardavam ansiosos pela música Alma Gêmea, letra que acreditam traduzir perfeitamente a união.

Sertanejo

Além do cantor Fábio Júnior, se apresentaram, já na madrugada deste domingo, 1º, no Madre Verão, Danniel Vieira, novo sucesso do sertanejo universitário, e a banda de pagode Los Praianos. O prefeito de Madre, Jeferson Andrade, afirma que uma das marcas do evento é a capacidade de absorver todo o tipo de público.

"É uma festa que recebe idoso, criança e adultos. Todos podem curtir com tranquilidade atrações de alto nível. Em termos de organização e estrutura, considero esta a maior das 13 edições já realizadas", avaliou.

