Fábio Cascadura: "Os tempos mudaram e o rock acompanhou"

Domingo, quando o último acorde do show da Cascadura soar no Largo Teresa Batista, o rock baiano estará órfão de uma de suas bandas mais importantes. Capítulo final de uma história que ainda está por ser devidamente contada, o show encerra a carreira da banda fundada em 1992 por Fábio Cascadura Magalhães e que contou com um who's who de grandes músicos locais em suas fileiras. A banda vai, mas a obra, com cinco álbuns extraordinários, fica - e entra na história da música baiana como um exemplo de consistência e talento genuíno. Em breve, Fábio deixará o Brasil. Thiago Trad, Du Txai e Cadinho seguirão suas carreiras. Aqui, Fábio fala da estrada percorrida, do fim e do começo.

Como vai ser o show final? Convidados? Ex-membros?

Essa será nossa última apresentação como banda ativa. É um momento especial e foi pensado. Enquanto nós, da banda, conversávamos sobre a dissolução do Cascadura, o pessoal da Ruffo (nossa produtora) estava alinhavando novas datas, novos shows. Decidimos juntar as duas coisas: encerrar a carreira com uma série de apresentações temáticas, homenageando os álbuns. Com isso, tivemos os momentos de carinho e reconhecimento com ex- membros e eles serão sempre lembrados: a obra é deles também. A apresentação terá o máximo de coisas significativas da nossa obra e aproveitaremos para homenagear o rock na Bahia. Por isso, convidamos dois caras que são sua ponta de lança: Teago (Maglore) e Jajá (Vivendo do Ócio). Eles representam o rock atual e é isso que vamos celebrar.

A banda deixa um vácuo?

É a hora da gente, mais que tudo, reconhecer que ainda existe muita lenha pra queimar nesse rock baiano. Estamos contentes em deixar um legado e saber que tem uma moçada afiada nos representando nacionalmente - caso dos dois convidados. E tem muita coisa legal acontecendo agora: Lo Han, Batrákia, pondo o hard rock de volta na roda, Irmão Carlos, Falsos Modernos, Semivelhos (Juazeiro), Circo de Marvin, Novelta (Feira), Ventura (Alagoinhas)... Não temos do que nos queixar. Ainda tem as casas de shows: Portela, Dubliner's, Commons e outras. Em 1992 era bem diferente. Esses espaços têm estrutura que não tínhamos. Há também uma comunidade em torno, designers, gente do audiovisual, fotógrafos, DJs, blogs, vlogs... Os tempos mudaram e o rock acompanhou. Existem produtores e gente ligada a fazer o barco navegar mais longe. Salvador está conectada a um movimento maior, trazendo artistas e festivais. Além da capital, o interior reflete estas transformações. Agora, o Cascadura deixa uma obra importante para a Bahia.

Você dedicou os últimos 25 anos a essa banda, contando Os Feios como embrião. Como é a sensação de fechar o ciclo? Passa um filme na cabeça?

Posso dizer que estou muito tranquilo e feliz de chegar até aqui desse modo. Como disse, foi uma decisão bem pensada. Vários fatores pesaram. O principal é que tínhamos chegado a um ponto muito confortável: reconhecimento, obra, prêmios, história... Tem que saber a hora de parar também. Que mais poderíamos fazer? Estamos terminando a banda num momento ótimo: ninguém brigou, não temos frustração alguma, sabemos quem somos. Mas, sobre esses anos: eu estou realizado. Meu sonho de garoto tornou-se verdade.

Como você avaliaria os álbuns da banda hoje?

É difícil fazer essa avaliação. Ainda mais nesse momento. Cada disco tem sua história, seu legado... São duas fases bem distintas: os dois primeiros discos, sob a produção de Nestor Madrid, foram uma escola e ele, o mestre. Aprendi a cantar diante de um microfone, a respirar. Também aprendi a ouvir e a escrever melhor. Entre 2002 e 2011, vieram os trabalhos com André T (dois deles com coprodução de Jô Estrada). Novo aprendizado e novos desafios. Não refaria nada. Tá tudo ali. Cada disco me traz orgulho por seus motivos. Talvez eu devesse ter dado mais atenção aos momentos em que eles estavam sendo feitos. Eu (e de certo modo, eu e Thiago Trad) sempre tivemos um método pautado na obstinação: terminava uma produção, entrávamos em outra. Praticamente não curtíamos ou comemorávamos o que tínhamos acabado de realizar. Não tinha festinha nem champagne. Era trabalho, trabalho, trabalho e não podíamos falhar. Éramos muito cruéis conosco. Acho que tenho a maior parte da responsabilidade nisso. Eu via tudo como uma obrigação e acabava pressionando Trad ao limite. Com o tempo, isso virou uma característica nossa. Hoje, eu certamente curtiria mais o momento.

E quanto às várias formações da banda?

Isso de "banda mutante" foi louco e foi bacana. Passou gente muito boa. Posso dizer que só passou músico de primeira. Foram fases e transformações, vários parceiros notáveis. Paulinho Oliveira, Ricardo The Flash Alves, Alex Pochat, Toni Oliveira, Martin Mendonça... Mas sem Thiago Trad a trajetória do Cascadura teria sido bem mais breve. Por isso, acho que essa dupla - eu e Trad - marca nossa formação mais produtiva.

Você sempre foi um grande compositor de canções. Mas, até por serem de um mesmo autor, elas formaram álbuns muito coesos. Qual você diria que foi seu grande tema?

Me honra ser reconhecido por isso. O exercício da canção está em mim desde os 13 anos. Com 14, formei a primeira banda (valendo!). Ao longo do tempo, fui aprendendo a contar histórias. Em Caim (do Bogary) eu trato da inveja, me colocando no lugar do personagem-título. A inveja é algo muito humano e todo mundo diz que não tem. Quando alguém assume que tem, diz que é "inveja boa". "Inveja boa" é o cacete! (risos) Dê outro nome. Acho que fazer música é muito uma autoanálise. Quando fiz essa canção, me sentia injustiçado pelo Vivendo em Grande Estilo não ter atingido o sucesso que (eu achava que) merecia. Hoje, vejo que isso não foi necessário para ele deixar a marca de grande disco. É um grande disco. Talvez não tenha um grande tema. Ao menos, não sei identificar. Talvez a natureza do que somos permeie as canções. Nós mesmos somos a matéria prima. Como somos iguais a todo mundo, todos acabam se identificando com essa ou aquela.

Raul Seixas, Camisa de Vênus e Pitty se mudaram para o eixo Rio-SP e ficaram. A Cascadura foi e voltou. Foi para desenvolver sua identidade?

Se não fôssemos da Bahia, não seríamos o Cascadura. O lance de termos ido (morar em São Paulo) e voltado, como disse em um texto, foi o nosso "cadafalso das ilusões". Foi importante, sim. Mas foi mais pela oportunidade de nos reconhecermos como soteropolitanos e baianos que qualquer outra coisa. Sou grato a Sampa por isso. Até ali, queríamos ser universais. Acho que já éramos. Porém, foi a perspectiva que tivemos da cidade, estando fora dela, que passou a nos valorizar mais por estarmos lá, que consolidou esse processo de afirmação da nossa construção. Você pode nascer aqui e não ser ou não se sentir baiano. Isso é uma construção que fazemos ao longo da nossa trajetória.

É verdade que você vai embora do Brasil?

É verdade, sim. Era um projeto antigo de Tici (com quem sou casado), de antes de nos conhecermos e que foi ganhando força. Eu entrei no relacionamento sabendo desse desejo, aderi e estou contente. Sempre estarei aberto às possibilidades no meio das artes. Tenho mantido contato com pessoas lá fora. Mas tenho que chegar e ver o que vai acontecer. Vida de imigrante é difícil, tem um processo de adaptação. Quero seguir nos estudos da História, que tem sido o rock 'n' roll dessa fase da minha vida. Um grande amigo meu de Nova York e que morou aqui na Bahia, Bob Gaulke, diz que "ser músico brasileiro no exterior é melhor que ter um green card". Tomara!

O que você gostaria de dizer neste momento aos fãs?

Não existe um epitáfio. Foi um processo muito rico. Devo tudo a essa experiência mágica de viver na música. Amizades, o relacionamento com minha amada, minha história... Tudo é fruto do Cascadura. Toquei nos maiores e melhores palcos do Brasil e nos menores e mais animados também. Nada mal para um garoto pardo, surdo de um ouvido, que enquanto crescia no Largo do Tanque, passou a sonhar em ter uma banda de rock depois de escutar (o LP) A Collection of The Beatles Oldies. Acho que ofereci o melhor que tinha em mim. Contei com o apoio e a imprescindível colaboração de pessoas generosas, sem as quais isso não seria possível. Bem, já disse o que tinha que dizer com a banda. Mas, agora, um "Muito obrigado!" vai bem.

