Fábio Assunção será vilão em próxima novela da Globo

Fábio Assunção será o vilão da próxima novela das oito da Rede Globo. "Insensato Coração", de Gilberto Braga, entrará no lugar da trama "Passione", a partir de janeiro do próximo ano. O ator, que recentemente apareceu na TV em participação especial na série "SOS Emergência", começou a se preparar para o novo personagem.

De acordo com a coluna 'TV Pop', do UOL, Assunção desistiu dos planos de voltar ao teatro por conta do novo trabalho. Ele era cotado para assinar contrato com uma peça que estrearia em agosto, mas teve que recusar porque a produção foi adiada e seria difícil para conciliar os dois trabalho.





"Insensato Coração" está prevista para estrear dia 17 de janeiro.

adblock ativo