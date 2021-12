Fábio Assunção grava novela das oito

Fábio Assunção deu início as gravações de suas primeiras cenas em "Insensato Coração", próxima trama das oito da Globo, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares. A imagens foram rodadas nesta segunda-feira, 4, em Florianópolis. De acordo com a coluna 'Zapping', do jornal Agora São Paulo, o ator demonstrou vitalidade e bom humor na capital catarinense.

Na trama, Fábio viverá o vilão mais cruel da sua carreira. Os atores Eriberto Leão e Fernanda Machado também participaram da gravação.





A última vez que Fábio aparaceu na TV foi durante uma participação no humorístico "S.O.S. Emergência". Antes disso, ele protagonizou a minissérie "Dalva e Herivelto".

