Fabio Assunção faz participação em nova série da Globo

Depois de protagonizar a minissérie “Dalva e Herivelto, uma canção de amor”, Fabio Assunção gravou uma participação no programa “Emergência”, nova série da TV Globo. A comédia, ambientada em um hospital, ainda não tem data de estreia definida.







Em um dos episodios da série, Fabio interpretará Edgar, um ex-namorado

de uma das pacientes grávidas da obstetra Michele (Marisa Orth). No

entanto, a moça estará no hospital ao lado de seu marido, Sérgio

(Cássio Gabus Mendes). A confusão começa na tentativa de se descobrir

quem é o pai da criança.







Além de Marisa Orth, também são personagens principais de 'Emergência':

Maria Clara Gueiros, doutora Veruska, clínica geral; Ney Latorraca,

doutor Solano, diretor do hospital; e Fernanda de Freitas, Evelin, uma

assistente social.











