Exposições fotográficas que exaltam a Bahia serão abertas nesta terça

Duas exposições fotográficas serão abertas nesta terça-feira, 26, no Shopping Barra. As mostras "Bahia bonita de se ver: Osmar Gama convida" e "Bahia Experience" exaltam algumas cidades sob a ótica de quem já explorou de perto as regiões do estado.

Além de imagens do fotógrafo Osmar Gama, na obra há registros de mais três profissionais: Saulo Kainuma, Carol Dantas e Carlos Dourado. São cerca de 30 imagens que mostram as riquezas naturais e culturais de Salvador e outras cidades da Bahia. Fotos noturnas, aéreas, praias, símbolos, paisagens e cartões postais já consagrados

Bahia Experience

Além de belezas naturais, o projeto Bahia Experience, idealizado pelos fotógrafos Christian Baes e Gabriel Coimbra, busca mostrar a diversidade geográfica da Bahia e suas realidades. A mostra traz uma seleção de 24 fotografias que ilustram um recorte do extremo sul da Bahia, região conhecida como Costa das Baleias e Costa do Descobrimento.

A exposição, que é gratuita para visitação, está disponível até o próximo dia 14 de abril. É o primeiro passo de um projeto que também reunirá uma websérie com curtas, um livro e um longa-metragem, que serão lançados ao longo do ano.

