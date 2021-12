Exposição revela a singeleza de Pancetti

A história está repleta de artistas que, ao chegar à Bahia, se apaixonam pela beleza que encontram e usam essa inspiração para aprimorar suas obras. Para o pintor marinheiro Pancetti, o destino não foi diferente. Dedicou sua vida ao mar. Como pintor de paisagens litorâneas e servindo à marinha brasileira.

Em comemoração aos 10 anos do Museu da Misericórdia, a Santa Casa da Bahia traz ao olhar do público a exposição Pancetti na Bahia - Coleção BBM/Clemente Mariani, que será aberta, para convidados, quinta, às 19h, e reúne 22 quadros da fase baiana do pintor, de 1950 a 1957.

Nas obras expostas, o paisagista retrata com delicadeza a intensidade da natureza do litoral baiano desde a Barra até Monte Serrat, além de Mar Grande e Lagoa do Abaeté.

As figuras se destacam pela forma como José Pancetti captura as paisagens através de seu olhar de fora, já que ele nasceu em Campinas e passou a infância na Itália. A curadora da exposição, Ana Vera Novis, comenta que, para os baianos, o cotidiano banaliza o olhar. Por isso, é preciso uma visão nova para perceber as coisas bonitas.

"Há um certo estranhamento para a pessoa se dar conta do real porque Pancetti não era baiano. Parece que quando chegou aqui, ele viu melhor que todo mundo e fixou melhor a paisagem do que quem já andava por aqui", explica.

E foi por conta de seu amor à Bahia que o artista deu luz à sua pintura. "Ele já pintava a marinha, sempre morou próximo à praia, era marinheiro. Mas antes de chegar aqui, seus quadros eram mais sombrios. A luminosidade da Bahia motivou ele. As cores ficaram mais luminosas e mais abertas. Ele continua usando poucas cores, mas elas ficam mais intensas".

As linhas horizontais eram a marca de Pancetti. "Todos os desenhos têm esse sentido de horizontalidade, de infinito". Da mesma forma, as figuras de Pancetti estão sempre de costas e observando o mar. "As pessoas estão estáticas contemplando o mar. Ele convida à contemplação. Traz uma sensação imediata de sagrado que conduz o leitor a pensar", conta Vera Novis.

Acervo do Banco da Bahia

A coleção foi adquirida pelo banqueiro Clemente Mariani para decorar a nova sede do Banco da Bahia, hoje Banco BBM, em Salvador e no Rio de Janeiro. "A coleção é maior, mas o espaço não permitiu trazer todas. Então, fizemos uma seleção com suas imagens mais interessantes", explica a curadora.

Ainda fazem parte da exposição algumas fotos do banco, da inauguração da sede e do interior decorado com os quadros.

Por ser particular, a série de quadros foi exposta poucas vezes ao público. A coleção participou apenas de uma exposição em 1983, em São Paulo, e outra em 1984, na Bahia e em Curitiba.

"Os quadros ficaram guardados por 30 anos. São obras desconhecidas e que pouca gente viu. Essa é uma oportunidade para as pessoas verem, porque depois vai voltar para o banco", destaca Vera.

No verso o inverso

Em contraponto à tranquilidade transmitida em suas telas, os versos de cada uma delas revelam a vida conturbada que Pancetti levava. Como bom marinheiro, o artista deixava um registro de cada um de seus amores no fundo dos quadros.

Vera Novis chama atenção para um texto em que Carybé fala do "pintor marinheiro de quadros tatuados nas costas". Nos registros, haviam nomes, corações, datas e assinaturas.

No ano em que chegou à Bahia, em 1950, Pancetti levou alguns meses sem pintar, até se adaptar ao lugar. Vera Novis conta que Odorico Tavares tinha um papel importante para a cena cultural da época. "Odorico era jornalista importante, representante dos Diários Associados, e pediu a Pierre Verger para fazer fotos de Pancetti pintando na praia".

As fotos foram publicadas por Odorico em 1950, na revista O Cruzeiro. Elas integram o acervo da Fundação Pierre Verger e foram emprestadas para a exposição.

Pancetti viveu o máximo que pôde na Bahia. Quando chegou, morava em uma pensão na Ladeira da Barra e, nos últimos anos, viveu em uma casa em Itapuã da qual falava bastante em seus textos. Foi embora em 1957 para se tratar de uma doença e morreu no início de 1958.

Como diria o artista: "Se cheguei ao que se chama hoje de simplicidade dos meus quadros, é porque trabalhei e trabalho intensamente para encontrar minhas legítimas soluções".

