Exposição Reinaldo Eckenberger tem abertura na Caixa

O artista plástico argentino radicado na Bahia Reinaldo Eckenberger, 77, comemora 50 anos de trajetória profissional com exposição, pensada como uma instalação, que esbanja criatividade.

Esbanjar, aliás, é um termo bem apropriado para Eckenberger, que tem como estilo a acumulação, o excesso, o exagero que aparecem como características de sua obra em desenhos, pinturas, assemblages (colagens com objetos tridimensionais), objetos, esculturas, cerâmicas e bonecas de pano.

A mostra, que passeia pelas cinco décadas de produção do artista, será aberta nesta quinta-feira, 14, às 19h, na Caixa Cultural Salvador. O público baiano deverá se encantar e fazer diferentes leituras das 500 peças do artista na mostra, que abre oficialmente para visitação, de amanhã até o dia 21 de agosto, sempre de terça a domingo, das 9h às 18h.

Surreal e fantástico

E vale mesmo agendar esta exposição, que tem curadoria da jornalista e mestre em artes visuais Luciana Accioly e do poeta e editor Claudius Portugal. A TARDE conversou com o multiartista em sua casa/ ateliê, no Carmo, e teve acesso a algumas peças da exposição que encantam por remeter ao fantástico e surreal (nas cerâmicas, por exemplo, através da mutilação e desarticulação, não faltam humanos e animais formando uma única figura).

Pode também ver como Eckenberger traz o erótico (os falos estão incluídos em sua obra). "Sou de Escorpião. Gosto de sexo", diz bem humorado o artista, que não se prende ao convencionalismo e tabus.

"Cenas de sexo oral, carícias íntimas, perversão, além do fetiche por elementos como o pênis, a língua em riste, o nariz em forma de falo e os olhos expressivos, são recorrentes nos desenhos, pinturas, gravuras, cerâmicas, objetos e trabalhos em tecido de Eckenberger", depõe Luciana Accioly, no artigo O Erotismo em Reinaldo Eckenberger. A jornalista obteve mestrado em artes visuais na Ufba com a dissertação A Poética de Trapos de Reinaldo Eckenberger.

Plural e singular

Como artista plural, entretanto, Eckenberger também traz na sua obra muito sentimento. São recorrentes as bonecas de pano representando mãe e filho ou insinuando incesto - sentimento edipiano? Quem sabe.... Filho de alemães "não nazistas", como gosta de frisar, Eckenberger diz que pouco conheceu o pai e conta que sua mãe lhe tinha amor excessivo.

"Reconheço em minha obra a tendência da acumulação. O horror ao vazio", frisa. No artigo O universo criativo de Reinaldo Eckenberger o também artista Juarez Paraíso entende a alma deste profissional singular e plural, múltiplo e único.

"A acumulação é uma característica definitiva nos trabalhos de Eckenberger, numa demonstração de horror vacui. A sua recusa ao vazio é um gesto compulsivo e obsessivamente constante....", ressalta Juarez.

Vale lembar que Eckenberger fez sua primeira exposição, Luxo e Lixo, Lixo e Luxo, na capital baiana, em 1966, um ano antes de sua chegada a Salvador, encantado pelo barroco. A mostra foi considerada por Juarez Paraíso a primeira de arte pop realizada na Bahia. Eckenberger acabou sendo premiado na I Bienal da Bahia, no mesmo ano.

Arquitetura e teatro

Eckenberger conta que não concluiu, mas estudou arquitetura, artes plásticas e artes cênicas - ele criou cenários e se enveredou pelas marionetes e, depois, bonecões.

Pois bem, além de teatrinhos, o visitante vê na obra dele a dramaticidade, o grotesco e algo da suntuosidade da ópera, além da comicidade da commedia dell'arte. Vale mesmo agendar.

