Exposição Poética do Feio em cartaz no Espaço Cultural Barroquinha

O artista plástico Raimundo Carvalho lança a exposição “Poética do Feio” no Espaço Cultural Barroquinha, em Salvador, nesta terça-feira, 25 de janeiro, com coquetel e show instrumental de Mano Gavazza. O evento terá início às 19h e será aberto ao público.



A Exposição traz uma série de retratos, em preto e branco, de mulheres com rostos deformados, contrastando com os padrões de beleza estabelecidos e alicerçados pelo senso comum. A mostra ficará em cartaz até o dia 30 de janeiro.

