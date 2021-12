Exposição "Oferenda ao Pelourinho" permanece em cartaz no Museu Udo Knoff

Clique aqui e confira outras opções de mostras no roteiro

A exposição “Oferenda ao Pelourinho”, da historiadora e ceramista Caroline Harari, permanece em cartaz no Museu da Cerâmica Udo Knoff até o dia 18 de abril. A mostra, promovida pela Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Dimus/IPAC), conta com 15 peças em barro.

Inspirada nas tradições nordestinas da cerâmica, sobretudo nas da região do Recôncavo baiano e especialmente da cidade de Maragogipinho, Caroline Harari produziu moringas, potes, cumbucas, bilhas, cântaros e pratos de variadas cores e modelos.

Os interessados em conhecer o trabalho da artista podem visitar a mostra de terça a sexta-feira, de 10 às 18h, e sábado, domingo e feriados, de 13 às 17h, no Museu da Cerâmica Udo Knoff, localizado na Rua Frei Vicente, 03, no Centro Histórico da capital baiana.



| Serviço |

Evento: Exposição “Oferenda ao Pelourinho”

Onde: Museu da Cerâmica Udo Knoff, na Rua Frei Vicente, 03, Pelourinho

Quando: De terça a sexta-feira, de 10 às 18h, e sábado e domingo, das 13 às 17h

Quanto: Visitação gratuita

