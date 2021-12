Exposição no Palacete das Artes mostra vidas de refugiadas no Brasil

A mostra fotográfica “Vidas Refugiadas”, que retrata o cotidiano de oito mulheres refugiadas no Brasil é destaque do Palacete das Artes de terça-feira a sexta-feira, das 13h às 19h; sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h.

Com 22 imagens produzidas pelo fotógrafo Victor Moriyama, a exposição revela as necessidades, os dilemas e as conquistas de mulheres refugiadas no Brasil. Seja pelas singulares expressões das fotos clicadas em estúdio ou mesmo os registros cotidianos das personagens, a mostra, ao revelar as dificuldades e os problemas vivenciados por essas mulheres, joga luz sobre suas conquistas, valores e esforços para a construção de dias melhores no país de acolhida.

A exposição, que tem entrada gratuita, ficará aberta ao público até 5 de março.

adblock ativo