Exposição no Museu Udo Knoff apresenta o trabalho de três artistas baianos

Nascida da amizade de três artistas apaixonados pelo trabalho em barro, a exposição Alquimia do Barro e das Formas abre nesta quinta-feira, às 19 horas, no Museu de Cerâmica Udo Knoff, com obras de Ramiro Bernabó (filho do artista plástico Carybé), Ediane do Monte e Naco Salles.

A mostra, promovida pela Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Dimus - IPAC), ficará em cartaz até o dia 6 de setembro. O resultado do encontro é a reunião no espaço do museu de cinco peças criadas por Ramiro, cinco de autoria de Naco e um painel montado por Ediane.

Mesmo com trajetórias diferentes, o trabalho dos três se encontra num ponto em comum, Maragogipinho, considerada o maior pólo de cerâmica da América Latina.

De umlado, Ramiro e Ediane, que lá fizeram pesquisas de trabalhos em cerâmica. Do outro, Naco Salles que, nascido na própria Maragogipinho, e porconta disso, dentro da tradição do trabalho em argila, porém seguindo uma linha de trabalho menos comercial e utilitarista e mais autoral.



O quê: Alquimia do Barro e das Formas

Quando: de 8 de julho até 6 de setembro

Onde: Museu de Cerâmica Udo Knoff, na Rua Frei Vicente, nº 03, Pelourinho

Quanto: entrada franca



