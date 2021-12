Exposição mostra registros fotográficos sobre saudade

Ajusta-se a velocidade do obturador, a abertura do diafragma, e é possível fazer uma foto tecnicamente perfeita. Mas as grandes fotografias foram feitas com um olhar sensível sobre o objeto fotografado. Depois de um tempo, os registros são vistos como lembrança de um momento vivido, de uma sensação.

Com o tema da ausência, a exposição itinerante Arte da Lembrança - A Saudade na Fotografia Brasileira, do Itaú Cultural, está aberta a visitação a partir desta quarta-feira, 12, às 14 horas na Galeria Juarez Paraíso, do Espaço Cultural da Barroquinha e na Galeria da Cidade, do Teatro Gregório de Mattos.

"Jamais a saudade do ponto de vista dolorido, aqui não é a questão do sofrimento, que nós brasileiros gostamos tanto. É uma saudade, uma ausência de um tempo, de algo que foi perdido, que nos pertenceu e não nos pertence mais", declara o curador da exposição, Diógenes Moura.

A mostra reúne imagens de 36 fotógrafos da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Pernambuco e Pará, como Adenor Gondim, Aristides Alves, Iêda Marques, Voltaire Fraga, Márcio Lima, Evandro Teixeira, José Oiticica Filho.

"Esse projeto é uma pesquisa de dez anos, que começa ainda no período em que eu exercia a função de curador de fotografia da Pinacoteca de São Paulo", afirma Moura.

"Naquele momento, eu comecei a pesquisar a questão da saudade, da ausência e da lembrança no retrato. A partir daí, isso foi desenvolvendo com as minhas viagens pelo Brasil e pelo mundo, mas como eu sou especialista em fotografia brasileira, o projeto todo foi fechado dentro de uma proposta imagética no Brasil".

Para enxergar

O curador diz que essa pesquisa resultou em 120 imagens em preto e branco e colorida, que abarca o período entre 1915 e 2015. "Isso não quer dizer que tenhamos cem anos de fotografia na exposição, mas tem uma pontuação que cruza um século, a partir do olhar de um escritor e curador que entende fotografia na perspectiva literária."

"A exposição começa pelo mar, que é essa ideia do 'descobrimento'. Ela tem o segundo momento que são os fotógrafos lambe-lambe, e a partir deles vai chegando nas cidades dos anos 40, 80 e vai se aprofundando, até acabar em uma sala especial em que eu gravei áudios para as obras de Wagner Almeida, que é um fotógrafo do Pará que fotografa só homicídios", conta Moura.

Segundo ele, não se trata de uma mostra de uma imagem, mas de uma exposição em que cada fotógrafo tem no mínimo um díptico, que são duas imagens, para que se tenha noção do trabalho deles. Mas não é só isso: "Como eu entendo a fotografia por meio da literatura, a exposição é toda seguida por textos, que não são explicativos, mas que estão dentro de módulos, que de certa forma guiam a série que vem a seguir."

Para deixar claro sobre o que se trata a Arte da Lembrança - A Saudade na Fotografia Brasileira, Moura afirma: "Não é uma exposição que você vai para dizer: 'oh, que imagem bela! Não causa um efeito espetacular, é algo reflexivo, que é preciso se deter no conjunto de imagens, entender porque ela começa no mar e acaba na morte. É uma exposição para enxergar."

Entre as obras dos oito baianos presentes na mostra está a de Iêda Marques, nomeada de Morada Enfeitada I, estrada do Vau da Boa Esperança (2014), em que ela fez o registro do velório da mãe. "Todo meu trabalho de fotografia está intrinsecamente ligado ao cotidiano, em que o extraordinário é a morte. A fotografia registra esse momento de uma forma mais simples. Quando a gente tem um sentimento profundo deve-se mostrar de forma singela."

A exposição já passou por São Paulo e Belém e, após Salvador, segue para Fortaleza.

adblock ativo