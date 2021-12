Exposição fotográfica homenageia Makota Valdina e a cultura negra

O Teatro Vila Velha recebe nesta quarta-feira, 15, a exposição "A Cultura Negra e Suas Cidades – Uma Homenagem a Makota Valdina". A mostra fotográfica reúne acervo com 60 imagens registradas em diversas locações como Salvador, Cuba e Paris, por 11 fotógrafos baianos.

O lançamento da mostra será às 19h, com pocket show do cantor e percussionista Peu Meurray. A entrada é gratuita e as fotografias estarão à venda durante o evento.

Serviço



O que: Exposição fotográfica "A Cultura Negra e Suas Cidades - Uma Homenagem a Makota Valdina"

Local: Foyer do Teatro Vila Velha, Passeio Público – Campo Grande

Data: 15 de dezembro

Horário: 19 horas

Entrada franca

