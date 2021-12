Exposição em Salvador reúne imagens inspiradas em filmes pornôs

Entra em cartaz nesta sexta-feira, 26, a exposição “Implícito no explícito”, que reúne 10 imagens de fragmentos subtraídos e abstraídos de cenas reais capturadas em filmes pornográficos. O trabalho é assinado pela artista Lyne Oassé, inspirada em uma investigação feita pelo de modo virtual pelo universo erótico dos sites pornôs.

A exposição faz parte da mostra coletiva de arte Flâneur. Em nota oficial, Lyne Oassé diz ter investido na plasticidade abstrata de uma forma harmônica e esteticamente agradável, com traços delicados de desenho e o uso de cores e efeitos inusitados em atos que remetem à temática.





“A ideia era brincar com a imaginação do espectador, despertando o voyeurismo existente em cada um de nós, as vezes latente, as vezes adormecido”.

Por meio de técnicas consideradas “orgânicas” e programas gráficos, a artista faz um jogo de cenas, um quebra-cabeça erótico que ganha uma interpretação feminina em cores, camuflagens, abstrações, geometrias.

São usados cinco programas gráficos: ilustrator, corel, artrage, paint e photoshop e adiciona pedaços de obras da sua autoria pintadas à mão, gravuras e desenhos. Assim ela corta, recorta, cola... pinta, redesenha, apaga e reinventa.

“Nessa investigação, percebi que existem diversas denominações para os atos sexuais mais comuns. Em um site, cheguei a contar mais de 100 categorias!”, brinca a artista.

Na composição, Lyne insere uma frase do poeta Millôr Fernandes que considera definir de forma bem humorada a sua proposta: “De todas as taras sexuais, não existe nenhuma mais estranha do que a abstinência”.

Serviço – exposição Implícito no explícito

Onde: Galeria Canizares (Canela)

Quando: abertura às 18 horas desta sexta-feira

Visitação: até 5 de dezembro, sempre das 9h às 18h, de segunda à sexta.

Quanto: entrada franca

