Exposição em Belo Horizonte resgata história da moda mineira

Na década de 1980, um time de estilistas mineiros decidiu reinventar a roda da moda brasileira e se uniu para mudar os rumos do mercado. Intitulada como Grupo Mineiro de Moda (GMM), a reunião englobava dez marcas que despontavam como vanguarda no cenário fashion. Para celebrar os 35 anos do grupo, acontece no Centro de Referência da Moda, em Belo Horizonte, a exposição Grupo Mineiro de Moda - #NaVanguardadosAnos80.

O Minas Trend apresentou para o público um trecho da mostra que segue em cartaz até o dia 20 de dezembro na capital mineira. Compõem a exposição 36 looks de marcas como Sônia Pinto, Pitti (antiga grife de Renato Loureiro), Patachou, Comédia, Bárbara Bela, Artimanha (atualmente conhecida como Mabel Magalhães) e Straccio.

Além disso, #NaVanguardadosAnos80 apresenta fotos, acessórios, depoimentos de personalidades da moda sobre a importância histórica do grupo, vídeos de alguns dos seus apoteóticos desfiles e materiais jornalísticos sobre o time.

