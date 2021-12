Exposição e oficinas também movimentam o Bonecos do Mundo

Além das apresentações de companhias nacional e internacional, o Sesi Bonecos do Mundo, que acontece de 21 a 25 de novembro no Teatro Jorge Amado e no Jardim de Alah, também contará com exposição e oficinas.

A exposição Autômatas, do grupo mineiro Giramundo, apresenta uma coleção de bonecos automáticos, movidos por sistemas mecânicos elétricos ou manuais, que são capazes de criar movimento, produzindo a ilusão de vida. A exposição faz breve retrospecto dos autômatos, dos primórdios artesanais até os robôs.

A mostra também terá painéis sobre os mecanismos automáticos, demonstrando como funcionam os sistemas de transmissão, engrenagens, polias, alavancas e demais segredos sobre a estrutura dos bonecos.

Sombras e corpo - A primeira das oficinas será ministrada pela companhia japonesa Kakashi-za. O grupo apresenta o Teatro de Sombras, arte milenar no qual o espetáculo é feito apenas com mãos e luz.

A oficina Drama com Corpo será realizada pela dupla peruana Hugo Suarez e Ines Pasic, da companhia Hugo & Ines. Eles vão trabalhar possibilidades expressivas de cada parte do corpo, seja pé, joelho, abdômen ou rosto, no intuito de criar personagens corporais.

Todas as duas oficinas acontecem entre os dias 20 e 24 de novembro, das 9h às 13h, no Sitorne - Estúdio De Artes Cênicas, no Rio Vermelho. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo telefone (81) 9118.6496, com Lia Menezes, ou pelo email liamenezes@gmail.com. Ambas são voltadas para estudantes de Artes Cênicas e profissionais do teatro, sejam bonequeiros, atores, performers ou artistas plásticos. Arte-educadores com alguma prática em teatro ou artes plásticas também fazem parte do público-alvo.

