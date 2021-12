Exposição de orquídeas no shopping Paseo promove oficina para crianças

>> Clique e veja outras opções no roteiro de exposição

A partir desta sexta-feira, 21, o shopping Paseo, no Itaigara, vai receber uma exposição de orquídeas que estará aberta para visitação no mini-jardim que será montado nas alamedas do shopping.



Cinco espécies da flor, cultivadas no nordeste da Austrália, Ásia e América do Sul, estarão expostas e também poderão ser adquiridas pelos clientes interessados.





