Exposição de Gaio Matos começa nesta segunda no MAM

Assim como acontece com muitos jovens no momento da escolha da profissão, Gaio Matos também enfrentou a resistência dos pais. Mas a coisa foi um tanto diferente do trivial. Eles – um artista plástico e uma psicanalista – fizeram de tudo para convencê-lo a escolher a área de artes, mas o rapaz queria porque queria ser engenheiro civil.

A engenharia venceu, afinal. Pelo menos até o momento em que faltavam seis meses para a formatura e o quase-engenheiro, já com quatro anos de experiência em estágios, mandou tudo pelos ares para ingressar na Escola de Belas artes. A demora na mudança de rumo, porém, não trouxe aquele peso do tempo perdido.

“Não descarto a experiência que tive, porque ajudou a construir minha bagagem. A diferença é que na engenharia eu tinha uma relação muito mais racional com o espaço, até hoje não consigo olhar um prédio sem imaginar como é sua planta baixa. Com a arte, agreguei a isso uma visão mais lúdica”, reflete o artista, prestes a completar 39 anos.

Exposição – A atenção que Gaio Matos dispensa ao espaço ganhará mais um desdobramento a partir desta segunda-feira, 12, quando se inicia a temporada de 'Sobre a Praça e Seus Múltiplos'. A mostra é composta por três criações que servem de veículo para seus questionamentos sobre a complexa equação que envolve arquitetura, espaços públicos e privados e comportamento humano.

No miolo, está a praça 2 de Julho, matéria-prima da vídeo-instalação Campo Grande. “A praça é um recorte da cidade. Saio um pouco da ideia da arquitetura matematizada nas pranchetas para lembrar que os lugares são construídos a partir da ocupação humana”.

O trabalho resulta da colagem de imagens registradas em uma câmera amadora, que flagra desde animais até a troca de intimidades entre casais. A obra encontra contraponto na vídeo-instalação Camarote, que será exibida lado a lado com cenas de momentos pitorescos do Carnaval. A mostra inclui ainda o trabalho Caixas, composto por 20 fotografias coloridas com registros de quiosques de praças europeias.

|Serviço|

O quê: Exposição 'Sobre a Praça e Seus Múltiplos'

Quando: Abertura nesta segunda, 12, às 19h, e vai até 15 de agosto. De terça a domingo, das 13 às 19 horas. Aos sábados, das 13h às 21h.

Onde: Capela do MAM, na Av. Contorno, Solar do Unhão

Quanto: Entrada franca

Mais informações: (71) 3117-6139





