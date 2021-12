Exposição "Bença" faz homenagem ao tempo e os mais velhos

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de exposição







Nesta quinta-feira, 27, o fotógrafo João Milet Meirelles lança a exposição "Bença", no Teatro Vila Velha. A mostra trata-se de um ensaio fotográfico feito a partir da peça teatral de mesmo nome, que comemora os 20 anos do Bando de Teatro Olodum, grupo residente do teatro.







As fotos fazem uma homenagem ao tempo e o respeito aos mais velhos. No ensaio, além das relações com a peça, há também uma homenagem aos mestres e à tradição: os antepassados fotógrafos e criadores de imagens da Bahia, como Verger e Carybé.









