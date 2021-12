Exposição "A Gosto da Fotografia" começa nesta sexta

A partir da próxima sexta-feira, Salvador recebe, em seis espaços culturais da cidade, a quarta e mais respeitada edição da mostra A Gosto da Fotografia.







Graças a uma parceria inédita com a Pinacoteca do Estado de São Paulo, mostras de conceituados fotógrafos latino-americanos passam a integrar aquele que é considerado, hoje, o maior e mais expressivo festival de fotografia da Bahia.







A Gosto da Fotografia – 4º Festival Nacional, promovido pela Casa da Photografia, tem curadoria assinada pelo jornalista, escritor e roteirista pernambucano Diógenes Moura, curador de fotografia da Pinacoteca.







Ao todo, são nove exposições, que acontecem em períodos distintos, na Galeria Acbeu, Galeria Pierre Verger, Galeria do Icba, Galeria Solar do Ferrão, Caixa Cultural Salvador e Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM).







A mostra coletiva tem como marca conseguir unir diferentes olhares e estilos fotográficos num momento único na cidade, dedicado a essa arte, além de inserir a Bahia no circuito nacional e internacional de importantes eventos do segmento.



O curador explica que a exposição foi desenhada sob a perspectiva de três núcleos: Identidade, Ensaio e Memória .







DIÁLOGO FOTOGRÁFICO – No núcleoMemória , as fotos da paulista Lucille Kanzawa funcionam como uma poesia cotidiana sobre a Comunidade Yuba, de descendentes de japoneses que vivem em Mirandópolis (interior de São Paulo). As imagens simbolizam a homenagem do festival aos 100 anos de imigração japonesa.







A mostra fica de 22 de agosto a 21 de setembro na Galeria Pierre Verger.







No mesmo núcleo, também acontece um diálogo entre as fotografias de Roberto Linsker, que fazem um mapeamento nas comunidades de pescadores em toda a costa brasileira, e do emblemático Pierre Verger, na coleção Pierre Verger e o Mar . As fotos de Linsker estarão na Caixa Cultural Salvador, de 8 de agosto a 7 de setembro, enquanto as de Verger ficam expostas de 15 de agosto a 30 de novembro na Galeria Fundação Pierre Verger.







Um dos destaques da programação do festival é a mostra Retratos e Paisagens de Um Século: Quatro Gerações Chambi , projeto exclusivamente pensado para a Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 2006. Nele, estão trabalhos de quatro gerações da família do fotógrafo Martín Chambi, nome dos mais representativos da fotografia peruana.







Já nas fotos batizadas de Azul de Noturno Mar , do venezuelano Ricardo Alcaide, o que se vê são retratos de moradores de Londres, cidade onde mora há oito anos, feitas no estúdio dele. As imagens podem ser vistas de 7 de agosto a 7 de setembro na Galeria Solar do Ferrão.







Outro ponto alto do festival está na mostra Olhei tanto que vi: Carlos Moreira encontra German Lorca . Os dois fotógrafos brasileiros fazem, por meio das imagens, reflexões sobre as lembranças guardadas nos dias e nas cidades onde vivem. As fotos estão no MAM de 9 de agosto a 14 de setembro.







MOSTRA PARALELA – A programação do festival ainda inclui duas feiras de livros especializados em fotografia, uma no Acbeu, nesta sexta, 19 horas, e outra no Icba, na próxima terça-feira, 20 horas. Os títulos estão sendo vendidos pela Galeria do Livro a preços promocionais.







Também acontece uma mostra paralela de documentários e filmes, no MAM, ainda com datas e horários a serem definidos.



Uma das películas previstas para exibição é Cosmos Três Olhares sobre a Rússia, um filme de Luiz Gustavo Dias sobre a viagem de três fotógrafos a Moscou e São Petersburgo.







A Gosto da Fotografia ainda realiza duas oficinas. Uma delas é Caixa Mágica, com coordenação do fotógrafo paulistaMiguel Chikaoka, prevista para dia 8 de agosto, das 14 às 18 horas, no MAM. As inscrições estão abertas a partir desta sexta, na Casa da Photografia, no Canela.







A outra, Fotografia Artesanal do Projeto Câmera Lata, acontecerá nas comunidades de Bom Juá e do Bairro da Paz, nos dias 22 e 23 e 29 e 30 de agosto, respectivamente, das 9 às 17 horas, com orientação de Jones Moreira. Inscrições podem ser feitas nos centros comunitários dos bairros.





