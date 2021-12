Explosão de cores no Festival de Primavera

Ciclistas que participavam de um passeio cicloturístico de quase 40 quilômetros, passando pelos principais pontos turísticos de Salvador, se juntaram ao público do Festival da Primavera, no Jardim de Allah, em Salvador, na manhã desse domingo, 20.

Houve distribuição gratuita de tinta em pó biodegradável a base de amido de milho e corantes naturais no local do evento. O objetivo foi proporcionar a integração dos ciclistas com o público em geral, chamando a atenção para as bicicletas, através de uma brincadeira criativa.

