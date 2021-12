Ex-The Voice é a nova vocalista da Timbalada

A cantora alagoana Millane Hora, ex-participante do The Voice Brasil, vai se unir a Denny no comando da Timbalada. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 16, pela banda, que realizou uma entrevista coletiva para contar as novidades para o verão.

Millane já vai subir no palco nos ensaios da Timbalada, que começam no dia 4 de dezembro, no Museu du Ritmo, em Salvador. A data do início das vendas dos ingressos e os valores ainda não foram revelados.

No Carnaval, a Timbalada vai ter uma folia agitada. Na sexta-feira, 24 de fevereiro, puxa o bloco Timbalada, no sábado, 25, novamente no bloco e ainda no Camarote Salvador. Já no domingo, a banda sairá no Bloco Coruja e no Camarote Skol. Na segunda, 27, a banda vai até Recife animar o carnaval pernambucano. Na terça, está de volta a Salvador para fazer um show no Camarote do Nana.

