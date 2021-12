A cantora Larissa Mello, que foi eliminada na última quarta-feira, 11, no The Voice Brasil, lançou nesta sexta-feira, 13 o clipe de "Não precisa ser amor", do compositor Roberto Kuelho.

"Essa música pra mim é como se fosse o nascimento de um filho, quando a ouvi pela primeira vez me arrepiei inteira e resolvi apostar nela. Espero que as pessoas curtam como eu estou curtindo, porque é uma canção gostosa e foi feita com muito carinho", disse.

Confira o vídeo abaixo:

Da redação Ex-The Voice, baiana Larissa Mello lança clipe

adblock ativo