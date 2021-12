Ex-participante do The Voice morre baleada após show

A cantora Christina Grimmie, que participou da sexta temporada do The Voice americano, morreu baleada na noite de sexta-feira, 10, após um show em Orlando, na Flórida.

Segundo a polícia de Orlando, o atirador a atingiu enquanto ela dava autógrafos. Depois do crime, o homem, que não teve a identidade revelada, se matou.

"É com o coração pesado que confirmamos que Christina morreu e voltou para a casa com Deus. Pedimos neste momento que você respeitar a privacidade de sua família e amigos em seu tempo de luto.", disse a assessora Heather Weiss em um comunicado oficial ao site da NBC.

Adam Levine, um dos técnicos do The Voice, se pronunciou no Twitter. "Estou triste, chocado e confuso. Nós te amamos tanto Grimmie. estamos todos rezando para que você sobreviva a esse momento difícil, isso não é justo", escreveu.

adblock ativo