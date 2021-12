Ex-Oasis Noel Gallagher anuncia novo álbum para março

O segundo álbum solo de Noel Gallagher, "Chasing Yesterday", será lançado em 2 de março, anunciou nesta segunda-feira (13) o artista britânico em seu site.

O novo disco tem dez canções, e o primeiro single, "In The Heat of the Moment", que já pode ser ouvido, sairá para venda em 16 de novembro.

O ex-Oasis lançou sua carreira solo em 2011, com "Noel Gallagher's High Flying Birds", lançado em 2011.

Todas as canções de "Chasing Yesterday" foram compostas por Noel Gallagher. "Ballad Of The Migthy", que fecha o disco, teve a participação do guitarrista dos Smiths, Johnny Marr.

O artista nascido em Manchester anunciou que iniciará também em março uma tour que já tem datas confirmadas na Europa, passando por Irlanda, Reino Unido, França, Itália e Alemanha.

adblock ativo