Ex-namorada de Michel do BBB 10 posa para o Paparazzo

Depois de ser traída em rede nacional, a ex-namorada de Michel do Big Brother Brasil 10, Karen Pila, fez um ensaio sensual para o 'Paparazzo'. Em entrevista ao site 'Ego', a publicitária diz que não aceitou o convite por vingança, embora tenha ficado muito decepcionada com a atitude do rapaz.

No reality show, Michel ficou com Tessália logo na primeira semana de confinamento. A atitude do rapaz chocou Karen e seus familiares. Na casa do BBB 10, Michel chegou a dizer que o seu relacionamento fora da casa já estava desgastado. Do lado de fora, a namorada (Karen) já fazia planos de casamento.

Assim como a traição, o convite do 'Paparazzo' também foi inesperado. No entanto, a idéia de fazer um ensaio para o famoso site agradou a Karen, que jura de pé junto que não está posando para provocar Michel. "Estou fazendo isso por mim e para mim. Não tem nada de vingança", disse.





adblock ativo