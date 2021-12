Ex-integrantes da Legião Urbana se irritam com site da banda

O guitarrista Dado Villa-Lobos e o baterista Marcelo Bonfá, ex-integrantes da Legião Urbana, enviaram à imprensa um comunicado criticando a decisão de Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo, de lançar um novo site oficial da banda sem o consentimento ou a participação deles.

"Através da imprensa - e com muita indignação - tomamos conhecimento que no próximo dia 4 de junho será lançada uma nova versão do site 'oficial' da banda Legião Urbana... Achamos por bem esclarecer que essa nova versão do site não conta com a participação, apoio ou qualquer tipo de consentimento e/ou autorização da nossa parte", diz trecho do comunicado, que está em versão completa mais abaixo.

A Legião Urbana Produções Artísticas respondeu aos músicos. "O site a ser lançado não é o "site oficial" da "banda Legião Urbana", mas o da Legião Urbana, marca histórica cuja propriedade foi deixada por Renato Russo a seus herdeiros", explicou.

