Ex-estrela da Disney morre aos 29 anos

A ex-estrela da Disney Lee Thompson Young, mais conhecido por seu papel de protagonista no seriado dos anos 1990 "The Famous Jett Jackson", cometeu suicídio em Los Angeles aos 29 anos, disse um representante do ator nesta segunda-feira.

"É com grande tristeza que anuncio que Lee Thompson Young tragicamente tirou a própria vida nesta manhã", disse o empresário Jonathan Baruch em comunicado.

"Lee era mais do que apenas um jovem e brilhante ator, ele era uma alma maravilhosa e gentil, e sua falta será verdadeiramente sentida", acrescentou Baruch.

O ator foi encontrado morto pela polícia em sua casa na área de North Hollywood na manhã desta segunda-feira, depois que seus colegas da série dramática "Rizzoli & Isles", do canal a cabo TNT, telefonaram às autoridades para dizer que ele não havia aparecido para trabalhar, disse a porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles, sargento Jerretta Sandoz.

Young ficou famoso como Jett Jackson no Disney Channel e atuou no filme "Tudo Pela Vitória" (2004) e em programas de televisão, como em "South Beach".

Recentemente, o ator interpretou o detetive Barry Frost em "Rizzoli & Isles".

