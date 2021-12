Ex-empresário diz que teve romance com Reynaldo Gianecchini

Segundo informações publicadas nesta quarta-feira, 19, pela coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, o ex-empresário de Reynaldo Gianecchini, Daniel Ferreira Mattos, afirmou ter tido um relacionamento amoroso com o ator. Atualmente o galã integra o elenco da nova trama das 20 horas da Rede Globo, “Passione”, como namorado de Lara, interpretada por Mariana Ximenes.

As informações sobre o possível romance vieram à tona após uma disputa entre os dois por um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ator entrou com um processo judicial de reintegração de posse para reaver o imóvel e, por conta disto, Ferreira Matos ameaçou nessa terça-feira, 18, contar um segredo a respeito da vida do ex-marido de Marília Gabriela.

De acordo com a coluna, o empresário escreveu um e-mail para Gianecchini afirmando que a cobertura, alvo da sentença judicial, foi um presente que recebeu do próprio ator na época em que mantiveram um caso. O imóvel é avaliado em R$ 1,5 milhão.

Segundo a publicação, o artista teria transferido o apartamento há cerca de 1 ano e meio para Ferreira Matos. No processo que tramita na 5ª Vara Cível de Niterói, Reynaldo Gianecchini alega que o empresário se aproveitou do seu desconhecimento para agir de má-fé. Segundo consta nos autos, ele teria passado o imóvel ao ex-agente para que o comprador não soubesse que lhe pertencia.

